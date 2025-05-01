В Ишиме после паводка запустили движение общественного транспорта в СНТ

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Уровень воды в реке Ишим продолжает уходить. 30 мая проведен комплекс мероприятий для того, чтобы обеспечить садоводам доступ к своим участкам.

"В прошлом году при максимальном подъёме воды до отметки 1 тысяча 64 сантиметра движение общественного транспорта в садоводческие общества возобновили 17 июня, в этом году автобус в сады пустили уже сегодня", - написал в своем Telegram-канале глава Ишима Федор Шишкин.

Также уже отремонтированы участки дороги, пострадавшие в результате паводка. Подключена и электроэнергия в садовых товариществах "Швейник", "Машиностроитель", продолжается точечная откачка воды. На следующей неделе аналогичные работы стартуют в СНТ "Коммунальник", где будут спускать воду с подтопленных территорий и приведут в порядок подъездные пути.

Видео: Telegram-канал Федора Шишкина