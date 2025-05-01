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В Тюменской области 2 тыс. 419 жителей, пострадавшие от паводка, получили матпомощь

Губернатор, 11:30 30 мая 2025

пресс-служба губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области Александра Моора

2 тыс. 880 заявлений о предоставлении единовременной материальной помощи поступило от жителей Казанского, Ишимского, Абатского, Викуловского муниципальных округов и города Ишима на сегодня. 2 тыс. 419 человек уже получили деньги. Выплаты продолжаются.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

"Тем временем принято решение об увеличении списка территорий, на которых установлен режим ЧС регионального уровня. В него включены два населенных пункта Викуловского муниципального округа – село Долгушино и деревня Новоборовая, а также один дом на улице Мира в деревне Кареглазова Абатского муниципального округа. Подписал соответствующие документы", - проинформировал Александр Моор.

Напомним, единовременную помощь в размере 15 тыс. 675 рублей жители неселенных пунктов получают, если ситуация соответствует любому из трех условий: нет возможности жить в своих домах, прервано транспортное сообщение с населенными пунктами без режима ЧС или нарушены санитарно-эпидемиологические нормы.

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# Александр Моор , материальная помощь

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