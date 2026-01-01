Тюменское предприятие предоставило недостоверные декларации на зерновые культуры

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Недостоверные декларации на 4 тыс. 24 тонны ячменя на кормовые цели, 2 тыс. 216 тонн пшеницы на кормовые и пищевые цели и 120 тонн гороха на продовольственные цели предоставило тюменского предприятия ЗАО "Падунское". Компании выдано предостережение, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Сотрудниками выявлено, что ЗАО "Падунское" при выращивании зерна ячменя, пшеницы и гороха применило пестициды: "Оплот", ВСК (действующие вещества — дифеноконазол + тебуконазол), "Альтерр", КЭ (действующее вещество — альфа — циперметрин).

"В протоколах испытаний, на основании которых были приняты декларации на партии зерна ячменя, пшеницы и гороха урожая 2025 года объёмом более 6300 тонн отсутствовали сведения о проведении исследований на содержание остаточного количества действующего вещества применённых пестицидов. Следовательно, были нарушены необходимые процедуры подтверждения соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 015/2011 "О безопасности зерна", - рассказали в ведомстве.

По результатам выявленных нарушений ЗАО "Падунское" выданы решения о признании декларации о соответствии недействительной и объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна.