В Тюменской области паводок размыл несколько автодорог

| Фото: администрация Казанского района | Фото: администрация Казанского района

Несколько автодорог перекрыто в Тюменской области из-за половодья. В Вагайском районе временно перекрыто движение на автодороге Вагай - Дубровное - Абаул.

Как сообщает инфоцентр регионального правительства, вода вышла на дорогу в субботу, полностью прекращено движение 2 июня.

В Тобольском районе ограничено движение на двух дорогах: Байкалово —Хмелево (добраться до населённого пункта можно на пароме); подъезд к с. Бронниково (связь с населённым пунктом отсутствует, планируется организация лодочной переправы).

В Уватском районе временно ограничено движение на автомобильной дороге Уват - Демьянское. Паводок подтопил два участка дороги: Уват — Демьянское км 43+540 (объезд через ФАД Тюмень — Ханты-Мансийск); Уват —Демьянское км 14+750 - 15+600 (объезд отсутствует).

По данным Главного управления строительства Тюменской области, всего на территории региона подтоплены 27 участков дорог. При этом паводок уже отступает в Казанском, Ишимском, Абатском и других районах региона. 15 участков дорог уже освобождены от водного плена.