Школу молодого врача-педиатра провели для шестикурсников ТМУ в Тюмени

| Фото: пресс-служба ТМУ | Фото: пресс-служба ТМУ

Проект "Школа молодого врача-педиатра" для выпускников шестого курса Института материнства и детства состоялся в Тюмени. Его запустили региональный центр карьеры и наставничества Тюменского медицинского университета и департамент здравоохранения Тюменской области, сообщает пресс-служба ТМУ.

Трехдневная обучающая программа включала тематические мероприятия, а также карьерные консультации руководителей педиатрической службы для обсуждения возможности трудоустройства выпускников в первичное звено.

В первый и второй день студенты прошли обучение по темам "Ведение амбулаторного приема на участке, взаимодействие между врачом и медицинской сестрой" и "Порядок маршрутизации пациентов". Его провели представители городской поликлиники № 5 - заведующий консультативно-диагностическим отделением Геннадий Каримуллин, заведующая отделением неотложной помощи детскому населению Марина Панасюк и старшая медицинская сестра Надежда Асатова.

На базе Медицинского информационно-аналитического центра прошел завершающий этап работы Школы - знакомство студентов с работой в информационной системе "1С-Медицина" и с речевыми скриптами, которые медицинские специалисты используют в работе.

По итогам проведения обучающих мероприятий организаторы Школы высоко оценили готовность выпускников к практической работе в здравоохранении, а студенты остались довольны полученными знаниями перед началом трудового пути.

Проект "Школа молодого врача-педиатра" прошел впервые. Учитывая положительный результат, будет рассмотрена возможность организации обучающих программ для выпускников ТМУ других направлений подготовки.