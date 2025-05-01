Будущих родителей из Ишима приглашают на День открытых дверей в ЗАГС

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комитет ЗАГС администрации Ишима приглашает жителей города и района на День открытых дверей. Он пройдет 31 мая и будет посвящен Международному дню защиты детей.

Гостям расскажут о процедурах регистрации новорожденных, установления отцовства, усыновления или удочерения. Главная цель - укрепить институт семьи и повысить правовую грамотность жителей, сообщает администрация муниципалитета.

Обратиться за консультацией можно лично на ул. К. Маркса 40/3 или по тел.: 7-02-07, 7-62-30 с 8 до 16 часов.