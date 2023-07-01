Инсталляцию о татарской культуре установят на берегу Туры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Арт-объект ассоциаций с татарской культурой начали создавать в мастерской лаборатории "Чэчэклэр" в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 24 июля. Готовую инсталляцию установят на берегу Туры вблизи Центра татарской культуры, рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор мастерской Нара Биккина.

"Инсталляция представляет из себя пять шестов, на которые будут нанизаны примерно 150 кубиков. На них предварительно тюменцы акриловой краской нарисуют или напишут ассоциации, связанные с татарской культурой, народом. Возможно, не все обладают достаточной информацией о татарах, поэтому мы подготовили сопроводительные мероприятия, чтобы у людей была возможность погрузиться в татарскую культуру: лекции, мастер-классы, дискуссии, экскурсии", — добавила Нара Биккина.

Участие в лекционной программе примут эксперты из других городов. Например, фольклорист Земфира Шарипова из Тобольска расскажет о мифологии сибирских татар. Она посетила деревни Тобольского и Вагайского района, где собрала много материала. Отметим, осенью 2022 года Земфира выпустит издание сибирско-татарских народных сказок и легенд "Сибиры. Сыбыр ҡалыҡ" на двух языках.

Одной из первых написать свои ассоциации с татарской культурой в мастерскую пришла Софья Воробьева. На кубике из фанеры девушка вывела слова "Семья" и "Друзья". Также она планирует дополнить это изображением цветов, потому что лаборатория называется "Чэчэклэр", что переводится как цветы.

"Я наполовину татарка. Для меня татарская культура ассоциируется именно с друзьями, большими семейными сборами с родственниками по маминой линии. Когда бабушки и дедушки не стало, такие сборища стали проводиться реже. Я скучаю по этим встречам. Недавно мы с друзьями решили организовывать свои собрания, это, конечно, не совсем похоже на то, что мы делали со старшими родственниками, но мне нравится. Получается даже переиначить некоторые ритуалы, при этом у нас у всех есть общий культурный опыт. Хочется отразить это на кубике", — поделилась тюменка.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастерская будет открыта на втором этаже мультицентра "Контора пароходства" на протяжении двух недель. С раписанием ее работы можно ознакомиться в программе.

Отметим, лаборатория "Чэчэклэр" проходит в рамках фестиваля "Морфология улиц" с 24 июля до 6 августа.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова