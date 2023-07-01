Иллюстрированную книгу сказок и легенд сибирских татар выпустят в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Издание сибирскотатарских народных сказок и легенд "Сибиры. Сыбыр ҡалыҡ" на русском и сибирскотатарском языках планируют выпустить в Тобольске осенью. Открыт предзаказ на книгу, сообщила ИА "Тюменская линия" ее автор, фольклорист Земфира Шарипова.

"В наших бабушках и дедушках мне нравится их вера в реалистичность сказочных персонажей. Они точно знают, в каком овраге сидела старуха Алямаце или на каких горах она особенно любит кататься, они встречали водяных и лесных девушек, они знают, на каком повороте за Карагаем встречали дракона Әштәғы", — отметила она.

Земфира Шарипова — из Тобольска, изучает культуру сибирских татар 14 лет. Фольклорист посетила около сотни деревень, преимущественно Тобольского и Вагайского районов, где проживают сибирские татары. Исследователь опрашивает старожилов и записывает пословицы, поговорки, сказки, легенды, предания.

Иллюстрации для будущего издания подготовила тобольская художница Анна Андреева.

Предварительная стоимость одного экземпляра — 1 тыс. рублей. Окончательная цена будет зависеть от тиража, на который удастся собрать средства. Оформить предзаказ можно, связавшись с автором книги: написать Земфире Шариповой ВКонтакте, по номеру телефона +79829361229 (WhatsApp) или на электронную почту: zem-sharipova@yandex.ru. Также можно стать спонсором выпуска книги, имя благотворителя укажут в издании.

Влада Нерадовская