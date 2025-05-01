Представители Тюменской области вошли в топ-участников премии молодых промышленников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В топ участников федеральной премии "Молодой промышленник года" вошли два руководителя предприятий Тюменской области. Жители региона могут голосами поддержать их в победе на конкурсе, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Тюменскую область представляют заместитель генерального директора ООО "Тюменский РМЗ" Людмила Беседина и директор ООО "Мегатор" Аркадий Перегудов.

На сайте премии "Молодой промышленник года" стартовало народное голосование. Поддержать тюменцев можно в разделе "Топ-200", выбрав Тюменскую область.

Голосование продлится до 6 июня.