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Представители Тюменской области вошли в топ-участников премии молодых промышленников

Общество, 20:40 30 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В топ участников федеральной премии "Молодой промышленник года" вошли два руководителя предприятий Тюменской области. Жители региона могут голосами поддержать их в победе на конкурсе, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Тюменскую область представляют заместитель генерального директора ООО "Тюменский РМЗ" Людмила Беседина и директор ООО "Мегатор" Аркадий Перегудов.

На сайте премии "Молодой промышленник года" стартовало народное голосование. Поддержать тюменцев можно в разделе "Топ-200", выбрав Тюменскую область.

Голосование продлится до 6 июня.

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# конкурсы , перерабатывающая промышленность

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