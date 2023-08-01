Представления театра Петрушки возродили в Тобольске

автор Елена Делеске-Шешуева | Фото: из сообщества "Дом Спиридон" во ВКонтакте автор Елена Делеске-Шешуева | Фото: из сообщества "Дом Спиридон" во ВКонтакте

Представления театра Петрушки возродили в Тобольске. Старейшее народное развлечение не перестает быть актуальным, убежден автор проекта, руководитель семейного этноцентра "Дом Спиридон" Антон Козлов.

"Раньше петрушечники перед тем, как дать представление в каком-либо городе, заходили в кабаки и узнавали там о событиях, известных людях. После они уже оперировали этими вещами в своих представлениях. Несмотря на то, что вроде бы канва традиционная, в нее вплетаются современные реалии. К тому же кукольникам никто не запрещает вводить новых персонажей. Театр Петрушки достаточно гибкий и он быстро отвечает на изменения мира", — говорит Антон Козлов.

Он отмечает, что театр Петрушки — пример иммерсивнрого театра. Это одна из популярных форм, когда зрителя погружают в разворачивающееся действие.

"Петрушка может многого не знать, он прямо у зрителей спрашивает о каких-либо вещах. Например интересуется, где в городе можно найти невесту, в каких именно заведениях. Люди начинают рассказывать ему об этом и сами узнают много нового во время этого общения", — добавил руководитель семейного этноцентра "Дом Спиридон".

Первые представления театра с ширмой и труппой прошли на Базарной площади 15 июля. До этого Петрушка "ходил" по городу один, его можно было увидеть в магазинах, общественном транспорте.

"Впервые я и супруга познакомились с театром Петрушки 15 лет назад. Вживую увидели действо у руководителя театра "Папьемашенники" из Санкт-Петербурга Всеволода Мезенина. Нам очень понравилось, появилась мечта сделать кукольный театр. После мы познакомились с петрушечницей из Тобольского района Еленой Хорошевой, общались с ней. Была задумка, к реализации которой приступили после приезда петрушечницы из Новосибирска Инны Алексеенко, с ее участием сделали куклу Петра Иваныча", — поделился Антон Козлов.

Позднее руководитель семейного этноцентра вместе с детьми Александром и Асей сколотили складную ширму и сделали остальных кукол — цыгана, невесту Петрушки, врача. Эта кукольная труппа традиционна, говорит Антон Козлов. Театр Петрушки является одним из старейших развлечений на Руси, которое дошло до наших дней. Некоторые исследователи считают, что этот театр существует на Руси с XVII века, другие говорят, что с XVIII.

"Там был определенный набор персонажей. Кроме Петрушки должны быть невеста, цыган, врач, немец, конь, собака, черт или смерть. У нас еще не вся труппа: нет собаки, и коня мы хотим переделать. Петрушка для Тобольска тоже традиционен. По крайней мере, местный историк Евгений Панишев пишет о том, что этот персонаж, появлявшийся на ярмарках города, был широко известен и любим. Кукла Петрушки есть в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике, во Дворце наместника", — добавил руководитель семейного этноцентра "Дом Спиридон".

Тоболякам, побывавшим на первых уличных выступлениях, действо понравилось.

"После того, как выступление закончилось, нас просили показать что-нибудь еще. Мы не могли отказать. За труд Петра и труппу щедро одарили звонкой монетой", — вспоминает он.

Авторы идеи уже начали предлагать экскурсоводам и турфирмам представления Петрушки в "Доме Спиридон" вкупе с ремесленными мастер-шоу. Антон с семьей уже принимают заказы, в том числе на выездные представления Петра Ивановича. Ближайшее пройдет на фестивале "Мастера Сибири" на Базарной площади 5 августа.

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Инна Пахомова