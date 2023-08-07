Фестиваль "Мастера Сибири" собрал шесть тысяч гостей в Тобольске

| Фото: МАУ "Креативные индустрии Тобольска" | Фото: МАУ "Креативные индустрии Тобольска"

Шесть тысяч гостей принял фестиваль "Мастера Сибири", который прошел на Базарной площади в Тобольске 5 августа. Событие оставило на память горожанам арт-объект – слово "Тобольск", выполненно в разных техниках.

Полутораметровые буквы тоболяки и гости города оформляли вместе с восемью мастерами-художниками. Так, например, литеру "Т" выполнили в технике макраме, на "О" можно увидеть оттиски растений и гипсовые барельефы, "Б" украсили хохломской росписью. Тюменка Вера Быкова расписала "Ь" традиционной домовой росписью. Теперь арт-объект послужит фотозоной на Базарной площади.

Перформанс по созданию глиняного города собрал сотни детей и взрослых. Для этого подготовили 100 кг глины. "Все вместе под руководством мастера Евгения Попова и специалистов по лепке из глины создали большой город, в котором было много жителей, животных, грибов, плывущих на лодках. Каждый персонаж наделили своей историей. Дети и взрослые не только лепили, но и придумали их – занимались традиционным искусством сказительства. Эти рассказы легли в основу города. Все пять часов праздника город развивался, разрастался, вводились новые герои. После часть персонажей дети и взрослые разобрали себе, остальное Евгений Попов забрал в свою мастерскую", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" координатор фестиваля Елена Делеске-Шешуева.

Также гости могли наблюдать, как народный мастер Вера Быкова расписывала наличник, снятый со здания по ул. Набережная Карла Маркса. Хозяйка дома хотела сохранить эту красоту для города и отдала объект представителям общественной организацией "Добрая воля". Ранее наличник очистили, загрунтовали и выкрасили в белый цвет. Как рассказала Елена Делеске-Шешуева, расписанный Верой Быковой наличник разместят на Базарной площади с фотографиями процесса его росписи. Впоследствии в нем будут размещать афиши ближайших мероприятий.

Организаторы назвали событие одной из самых больших ярмарок в Тюменской области. Отметим, на фестиваль съехались более 150 мастеров-ремесленников из 12 районов Тюменской области и Челябинска.

Пространство Базарной площади в день проведения "Мастеров Сибири" поделили на пять зон, которые назвали кругами. В "Кругу музыки" выступили артисты, гости услышали здесь волынку, виолончель, скрипку, баян. В "Кругу веселья" горожане водили хороводы, их вовлекали в поцелуйные игры. Помимо самой ярмарки на событии провели 40 творческих мастер-классов для детей и взрослых. Их объединила площадка "Круг творчества". С чайными мастерами горожане могли пообщаться в "Кругу здоровья". Здесь гостей угощали напитками их трех самоваров. Отдельно для юных зрителей провели "Круг детства", где были катание на каруселях, кукольный театр "Сундучок сказок" и многое другое.

Фестиваль прошел при поддержке компании СИБУР в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел".

Инна Пахомова