Гран-при фестиваля любительских творческих коллективов Тюменской области завоевал ишимский театр "Зеркало"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Гран-при V фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Тюменской области признан ишимский театр "Зеркало". Гала-концерт и награждение состоялись в ДК "Нефтяник" в Тюмени 27 октября.

Самодеятельному коллективу из Ишима в 2023 году исполнится 65 лет. В его работе задействованы более 20 человек в возрасте от пяти до 70 с лишним лет. "Мы работаем в жанре репертуарного театра. В течение года каждую субботу-воскресенье кроме летних периодов показываем спектакли. Мы могли не попасть на фестиваль-конкурс: не смогли приехать на определенный этап. Организаторы дали нам возможность показать себя в Ялуторовске. Очень счастливы, мы не ожидали такого результата", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" режиссер ишимского театра "Зеркало" Данил Султанов.

На гала-концерте в ДК "Нефтяник" коллектив из Ишима представил 15-минутную работу по спектаклю "Женитьба Бальзаминова". Как отмечает Данил Султанов, на сегодняшний день театр представляет из себя нечто синтетическое — актеры поют, танцуют и играют. Все это пытались объединить на сцене представители Ишима.

По мнению режиссера ишимского театра "Зеркало", такие события как V фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов Тюменской области помогают заявить о себе, расширить зрительскую аудиторию. "Было время, когда коллективы варились в собственном соку, у себя дома, в одном помещении, показывая что-то для своего зрителя. Здесь же есть возможность выхода дальше. Можно развиваться, смотреть другие коллективы, получать опыт, показывать себя. Сама жизнь заставляет нас так работать, участвовать во всевозможных фестивалях, конкурсах", — заключил Данил Султанов.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

На сцене для зрителей выступили художественные коллективы с лучшими творческими номерами. Танцевальный коллектив "Фиеста" из Викулово участвует уже третий раз и каждый год попадает в программу гала-концерта. Во время стилистического танца девушки плели венки и прыгали через "костер". "Получаем такие невероятные эмоции, что хочется постоянно возвращаться сюда. В этот раз мы показали зрителям необычный танец, связанный с русскими традициями празднования Ивана Купалы", — поделилась участница коллектива "Фиеста" Алина Чудакова.

Танцевальный ансамбль "Гаврош" из Ялуторовска показал уральский лирический хоровод. По словам участницы Екатерины Костылевой, в нем присутствуют довольно сложные "рисунки", отражающие уральский менталитет, культуры. "В танце выполняем много кругов. Это символизирует единство, круговорот природы, жизни. Перед выступлением испытывали большое волнение. На нас смотрело много зрителей, к тому же велись трансляции. Такие фестивали определенно нужны для того, чтобы каждый продемонстрировал на что он способен. Даже если человек не занимается профессионально, он может представить свои идеи, их оценят. Это важно для обретения уверенности в себе, своих силах, начинаниях", — сказала участница.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Когда пять лет назад конкурс только стартовал, организаторы удивились огромному количеству участников и зрителей, восхитились тем, насколько богата талантами регион и страна. "Со второго года проведения нашего фестиваля губернатор поддержал развитие любительского творчества. Ежегодно мы вручаем гранты лучшим коллективам. Дипломанты, победители нашего фестиваля снова могут заявить о себе и получить гранты, чтобы купить костюмы, инструменты, организовать гастроли. Сегодня уже 24 коллектива региона получили гранты губернатора в размере 300 тысяч рублей. Уверена, что эта поддержка не только финансовая, в первую очередь — это знак, что мы делаем правильное дело", — сказала исполняющая обязанности директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.

Отметим, на пяти зональных этапах 237 коллективов Тюменской области демонстрировали своё творчество в направлениях: хореография, музыкальное, хоровое и вокальное исполнение, фольклор, цирк и театр по номинациям: "Культура – это мы!", "Без границ!" и "Лучший руководитель самодеятельного любительского коллектива".

Инна Пахомова