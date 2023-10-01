Более 600 участников объединил Всероссийский фестиваль казачьей культуры в Тобольске

| Фото: Фестиваль казачьей культуры «Наследники Ермака» ВКонтакте | Фото: Фестиваль казачьей культуры «Наследники Ермака» ВКонтакте

Более 600 участников из Тюменской, Курганской, Омской, Свердловской, Кировской областей, Югры, Ямала и других регионов собрались на XI Всероссийском фестивале казачьей культуры "Наследники Ермака" в Тобольске. Мероприятие проходит 14 и 15 октября.

Как рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель атамана Тобольского станичного казачьего общества, организатор фестиваля Лилия Дмитриева, в 2023 году расширилась география участников. Помимо очных выступлений, представители Москвы, Иркутской области, Пермского края и других регионов выступили в заочном формате.

"Казачья культура – это одна из разновидностей народной культуры. Она учит любви к Родине, к маме, близким и семье. Наш фестиваль уже третий год носит статус всероссийского", - отметила она.

В течение дня творческие коллективы выступают в ДК "Синтез". Конкурс проводится по четырем номинациям: вокал, инструментальное исполнительство, хореографическое искусство и фланкировка казачьей шашкой. В первых трех направлениях участвуют конкурсанты от шести лет. Фланкировка шашкой доступна для участников от восьми лет и старше.

"Сегодня выступают дети, средняя возрастная группа, юноши и молодежь, взрослые. Жюри состоит из педагогов, в том числе, Тюменского института культуры и искусства. Победители получают звание лауреатов, подарки и именные кубки. Обладателю гран-при фестиваля вручат акустическую колонку. Завтра на гала-концерте выступят победители сегодняшнего тура", - пояснила Лилия Дмитриева.

В числе участников конкурса - молодежный фольклорный ансамбль "Песенники", состоящий из преподавателей фольклорного отделения тюменской Детской школы искусств "Этюд" Ярославы и Николая Мельниковых и Анастасии Бенко.

"Благодаря казачьей песне мы узнаем, кто мы. Эта культура объединяет людей, связывает общей идеей, историями. Мы поем песни, которые пели раньше в Тюменской области, на территории Сибирского казачьего войска, восстанавливаем одежду, внешний облик казаков", - отметил Николай Мельников.

Кошевой атаман сводной казачьей сотни Владимир Семченко добавил, что казачья культура – это любовь к России, патриотизм. "Мы должны сегодня любить свою Родину, помогать ей в трудное время, если придется", - сказал он.

Добавим, Всероссийский фестиваль казачьей культуры "Наследники Ермака" является визитной карточкой Тобольска и входит в топ-200 Национального календаря событий. В 2022 году событие собрало более 430 участников со всей страны.

Любовь Голышева, Александр Лабыкин