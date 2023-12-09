Посвященное деревянному зодчеству пространство откроют в центре Тюмени

| Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Новое пространство, посвященное деревянному зодчеству Тюмени, появится на пешеходной улице Дзержинского.

Об этом во время прямого эфира сказал глава города Руслан Кухарук, отвечая на вопрос зрителей о возможности создания центра истории деревянного зодчества.

"Помните, что на улице Дзержинского несколько лет назад произошел пожар в мастерской нашего Почетного гражданина Вадима Макаровича Шитова. Дом находится в муниципальной собственности. Было принято решение совместно с губернатором о том, чтобы направить средства на разработку научно-проектной документации и восстановление памятника. Сегодня работы находятся в завершающем этапе", – рассказал мэр.

При проведении работ были соблюдены все правила реставрации объектов историко-культурного наследия. В основе проектных решений – анализ архивных фотоматериалов и натурные исследования здания.

В здании откроется мастерская, где будут проводить занятия. Туда смогут приходить дети, которые занимаются в центре эстетического воспитания "В доме Буркова", и все желающие освоить азы резьбы по дереву.

Кроме того, администрация Тюмени проговаривает с областным музейно-просветительским объединением возможность создания помещения, в котором можно было бы показать резьбу. Ее образцы находятся в запасниках музейного комплекса, их можно было бы включить в экспозицию.

По словам Руслана Кухарука, это мечта Вадима Шитова - обустроить своеобразный музей под открытым небом, где экспонатами стали бы наличники. Ранее он снимал их с фасадов старых домов, не имевших статуса объектов культурного наследия и подлежавших сносу.

"Мы заложили это в проект. На территории, прилегающей к отреставрированному зданию, будет возможность установить наличники, которые были сохранены. Это даст возможность посмотреть на все то, что создавалось нашими предками, то, чем мы сегодня гордимся", – добавил Руслан Кухарук.

Отметим, на ул. Дзержинского находится около 30 объектов культурного наследия. Появление этого пространства сохранило жизнь многим домам. Как отмечает глава города, раньше старинные здание не были интересны в плане коммерческого использования. Сегодня по многим объектам разрабатывается научно-проектная документация. Другие уже приступили начали реставрировать. Так, в одном из домов архитекторы хотят открыть музей градостроительства. В нем будут представлять проекты прошлых веков, чертежи, знакомить посетителей с подходами, к которым прибегали ранее.

"Улица Дзержинского дала вторую жизнь таким объектам, потому что появился туристический поток, возникла точка притяжения. Собственники вкладывают средства в их восстановление", – заключил Руслан Кухарук.

Инна Пахомова