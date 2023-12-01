Около 350 мастеров присоединились к онлайн-реестру ремесленников Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Акцию "Ночь ремесел" проведут в трех городах Тюменской области в 2024 году

Около 350 мастеров зарегистрированы в онлайн-реестре ремесленников Тюменской области "Здесь". Это жители всего региона, включая самые отдаленные районы.

Об этом рассказала руководитель проекта "Онлайн-реестр ремесленников Тюменской области "Здесь", социальный предприниматель и сооснователь центра социальной адаптации и культурного развития "Эбием" Альфия Кабирова на пресс-конференции 27 декабря.

Они отметила, что заявок на вступление поступило более 500. Проходят не все, поскольку есть требования по оформлению профиля, описанию, фотографиям, потому что реестр — это, по сути, визитная карточка мастера. Важно, чтобы кандидат являлся настоящим мастером, а не занимался перепродажей товаров из виртуальных торговых площадок.

На сайте можно заметить разделение на традиционные и современные ремесла. Также есть сортировка по разным пунктам: локация, мастер-классы, экскурсии в мастерскую, этнос, ремесленный туризм. У онлайн-реестра "Здесь" есть и сообщество во ВКонтакте, где насчитывается более тысячи подписчиков, часть из них - почитатели творчества деятельных жителей Тюменской области.

"Была проделана большая работа. Мы работали с источниками, имеющимися реестрами, перечнями ремесел. Единого списка ремесел не существует. Есть перечни народно-художественных промыслов, которые отражают историю и культуру конкретного места. Их немного. Большинство мастеров не попадают под категории НХП, например, они занимаются резьбой по дереву в авторском ключе. Мы постарались собрать все варианты, которые существуют. С бисероплетением была целая эпопея, потому что есть бисерное ткачество, есть создание украшений. Нужно было правильно это выделить", — поделилась Альфия Кабирова.

Авторы онлайн-реестра хотят, чтобы ремесленники имели четкую концепцию выхода от хобби к бизнесу. Ремесло должно кормить мастера: это мощный стимул для развития дела, поиска новых образов, создания коллабораций.

Альфия Кабирова видит ремесленничество весьма перспективным направлением для экономики и туристической привлекательности региона. При хорошем развитии ремесленнической отрасли это может обернуться повышением уровня жизни, тем, что в Тюменскую область будет поступать больше денег. В пример Альфия Кабирова привела бренд "Эбием". Пожилые женщины объединились и шьют тюбетейки, как традиционные, так и на современный лад.

"Мы ежегодно привлекаем растущую сумму в наш регион. Изделия в основном покупают жители Татарстана, Центральной части России. Деньги приходят сюда, в Тюменскую область. Денежная масса увеличивается, пусть и чуть-чуть, за счет нашего производства. Отрасль может принести устойчивый приток финансов в регион", — сказала она.

Ресурс, который помогает ремесленникам заявить о себе, — не единственная форма поддержки мастеров. Представители Центра социальной адаптации и культурного развития "Эбием" проводят обучающие мероприятия, дают возможность участвовать в различных ярмарках.

"Наши мастера, входящие в реестр, представляют свои изделия для туристов в торговых домиках на пешеходной улице Дзержинского. Тем самым развивают и продвигают ремесло в Тюменской области. Я сам мастер-кожевенник, не понаслышке знаю сложности и трудности ремесленничества. Поэтому мы можем помогать именно тем, что необходимо", — подытожил основатель кожевенной мастерской ADRON Crafts, директор ЦСАиКР "Эбием" Андрей Щебельник.

Отметим, онлайн-реестр ремесленников "Здесь" реализован при поддержке департамента культуры Тюменской области с использованием средств областного бюджета в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Инна Пахомова