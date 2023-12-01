Джинсовые тюбетейки от бабушек из Тюменской области популярны у жителей России

| Фото: vk.com/abiem | Фото: vk.com/abiem

Тюбетейки из джинсовой ткани создают участники проекта “Эбием” в Тюменской области. Головные уборы по традиционной технологии с применением современных материалов пользуются популярностью среди жителей Москвы и Татарстана.

Об этом рассказала основатель ремесленного производства и бренда "Эбием" Альфия Кабирова.

“Мы первые придумали делать джинсовые тюбетейки. Они выполнены по традиционной технологии, только на верхнем слое вместо бархата используем джинсовую ткань. Это может быть новый материал, так и переработанный. Продукт ориентирован на молодежь, чтобы стимулировать ее сохранять и помнить, что традиционные вещи – это классно”, – поделилась она.

Проект стартовал в 2016 году с социальной инициативы для жительниц Ялуторовска “Женщина в мире возможностей”. Самыми активными в нем оказались пожилые женщины. Одна из бабушек захотела провести мастер-класс по созданию тюбетейки, на котором рассказала историю этого головного убора.

“Я слушала ее, восхищалась и поняла, что это готовая бизнес-идея. Это ремесло, которым занимаются сибирские татары, можно поднять, идея очень крутая. В конце 2016 года мы создали ООО “Социальный предприниматель”, обучили несколько бабушек. Мы работаем по традиционной технологии, даже если создаем современный продукт. Бабушки сами кроят, соединяют детали на швейной машинке. Зарегистрировали торговую марку, продолжаем это дело уже семь лет. Был даже выход на зарубежные рынки. Кто-то носит наши тюбетейки в заморских странах”, – добавила Альфия Кабирова.

| Фото: vk.com/abiem | Фото: vk.com/abiem

Бренд “Эбием” представлен на маркетплейсах, есть интернет-магазин, который работает с 2017 года. Основатели бренда сразу начали рассказывать о своем производстве онлайн. Изделие изготавливается традиционным способом, но его продвижение, популяризация, продажи идут при помощи современных технологий, заметила Альфия Кабирова. Такое сочетание дает новый толчок для развития.

В ассортименте – не только тюбетейки, но и пуховые варежки, носки, тапочки, коврики, броши из бисера и даже многоразовые маски с национальным орнаментом.

Сейчас бренд “Эбием” объединяет 10-15 пенсионерок. Самой старшей участнице – 84 года. “Это последнее поколение, которое одевается, выглядит и разговаривают определенным образом. Мы должны сохранить это ощущение”, – сказала основатель бренда.

Отметим, другие ремесленники региона также прибегают к новым технологиям, они очень помогают им. Например, мастер традиционного ткачества и плетения Светлана Тверских применяет компьютерные программы, позволяющие составлять орнаменты. “Если раньше наши бабушки все рисовали карандашами, то сейчас это можно сделать в компьютере. Уже видишь полный рисунок, на это затрачивается меньше времени, чем раньше. Ускоряется процесс изготовления изделия”, – добавила она.

Инна Пахомова