II фестиваль казачьей культуры "Дружина Ермака" стартовал в центре Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

II фестиваль казачьей культуры "Дружина Ермака" стартовал на Цветном бульваре в Тюмени 15 июня.

“Дружина Ермака” проходит в областной столице пятый год подряд, как фестиваль – второй раз.

“До этого организовывали “Дружину Ермака” в рамках лагеря на природе три года подряд. Первый большой фестиваль проводился тоже на природе – на базе “Хутор Кречет”. Впервые за пять лет в 2024 году мы решили попробовать провести “Дружину Ермака” в центре города, чтобы привлечь, как можно больше людей, познакомить их с казачьей культурой”, – рассказал корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” организатор фестиваля, сибирский казак Андрей Ростовщиков.

Для тюменцев подготовили богатую красочную программу. На концерте выступят самобытные коллективы Тюменской области. Среди них культурный бренд Тюменской области – ансамбль “Росстань”. Также горожане насладятся выступлением представителей Центра русской культуры, ДНК “Строитель”.

Еще одним ярким событием фестиваля станет фестиваль-конкурс казачьих традиций “Сибирская казачка”. Своеобразный конкурс красоты среди девушек проводится в регионе четвертый раз. На конкурс заявились восемь участниц, одна из них – из Свердловской области.

“В конкурсе принимают участие девушки из Нижнетавдинского района, Тюмени, Тавдинского городской округа Свердловской области. Также прибыли для участия в концертной программе и в качестве группы поддержки гости из Омутинского, Уватского районов. В этих муниципальных образованиях компактно проживают сибирские казаки. Конкурс пройдет по шести направлениям, одно из которых в этот раз ввели бессменные ведущие и организаторы этого фестиваля – Надежда Карнаухова и Татьяна Жукова. Это номинация “Казачки в пляс”. Участницы о ней не знают. Будет сюрприз”, – сказала художественный руководитель Центра национальных культур и народного творчества ДНК “Строитель” Дарья Чехомова.

Жюри будет оценивать претенденток на победу по длинной косе, визитной карточке, оберегу и концертному номеру.

Параллельно на “Дружине Ермака” работают интерактивные площадки. Здесь представлены традиционные казачьи единоборства, такие как рубка шашкой, фланкировка. В этих мастер-классах может принять участие любой желающий. Отметим, в Тюмени есть центр фланкировки казачьей шашкой – первый в России. Его руководитель и тренер Владислав Черкасов рассказал, что этим казачьим спортом занимаются как дети, так и взрослые, как мужчины, так и женщины.

“У нас большая часть посещающих занятия – женщины. И это не удивительно, спорт притягивает слабый пол, так как элементы шашкой в работе на сцене смотрятся очень грациозно. Сегодня на мастер-классе мы будем помогать людям, которые хотят попробовать обучиться фланкировке. Они будут подходить, пробовать, все объясним. Желающие могут записаться к нам в центр. Занятия проходят два раза в неделю. Есть группа начинающих, те, кто имеют навыки, занимаются в другой. Летом каждый месяц проводим наши соревнования. Также у нас есть всероссийские соревнования. Они проходят в Волгограде, Москве. Где только не были мои ребята, уже занимали первые места на всероссийских соревнованиях”, – поделился Владислав Черкасов.

Также тюменцы могут попробовать себя в метании ножей, топора, стрельбе из лука.

У яркой фотозоны от “Хутора Кречет” развернули детскую игровую площадку. На выставке можно увидеть музейные экспонаты раритетную одежду казаков и гармошки, некоторым около 200 лет.

Одна из площадок посвящена гуманитарной помощи, которую представители казачьего сообщества Тюменской области оказывают бойцам специальной военной операции. Здесь, в частности, можно увидеть, что казаки печатают на 3D-принтерах для нужд фронта – ампульницы, хвостовики и многое другое.

II фестиваль “Дружина Ермака” проходит при поддержке “Росмолодежь.Гранты”. Событие продлится на Цветном бульваре до 14 часов 30 минут.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова