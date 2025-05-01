В Тюмени количество сделок с новостройками в апреле 2025 года увеличилось на 14 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 1,1 тыс. квартир в новостройках было продано в Тюмени в апреле 2025 года. Это, по данным сервисов Яндекс Недвижимость и Пульс Продаж, на 14 % больше, чем в марте текущего года.

"Общая площадь реализованной недвижимости составила около 53,4 тысячи квадратных метров, что на 15 % больше, чем месяцем ранее. При этом цена квадратного метра по договорам долевого участия (ДДУ) в Тюмени увеличилась на 2 % за последний месяц и составила 139 тысяч рублей", - отмечено в сообщении.

По данным сервисов, в апреле 2025 года в российских мегаполисах было заключено более 17 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) на покупку квартир в новостройках общей площадью более 840 тысяч кв. м.

Наибольшее число сделок пришлось на Москву (более 6,3 тыс. ДДУ), Санкт-Петербург (2,7 тыс.), Екатеринбург (около 1,5 тыс.), Краснодар (1,4 тыс.) и Ростов-на-Дону (более тысячи).

Наибольший рост объема сделок зафиксирован в Волгограде, Омске, Самаре и Санкт-Петербурге и Перми — в этих городах количество проданных квартир на 15 и более процентов превысило показатели прошлого месяца.

"Мы видим сохраняющийся интерес пользователей к квартирам в новостройках, но при этом отмечаем удлинение цикла принятия решения: пользователи взвешенно оценивают предлагаемые финансовые инструменты и свои ипотечные возможности", — отметил коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.