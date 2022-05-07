Около 60 сосен высадили вдоль забора старинного мусульманского кладбища в Тюмени

| Фото: из сообщества "Янавыл - бухарский район Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Янавыл - бухарский район Тюмени" во ВКонтакте

Около 60 сосен высадили вдоль забора старинного мусульманского кладбища, которому почти 400 лет, в рамках акции "Сад памяти" в районе Парфеново в Тюмени. Также волонтеры привезли несколько рябин и дубов.

"Почему "Сад памяти"? Потому что на этом кладбище покоятся наши предки, основатели деревни Янавыл. На акцию пришли около 80 человек. Состав разный. Это жители района, ученики школы №9, представители проекта "Наставничество", культурного центра "Этнос", фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер фест", историки, краеведы, художники и простые люди, откликнувшиеся на призыв в интернете. Акция состояла из трех частей. Был открыт стенд дома Матиаровых. Вторая часть — высадка деревьев. И параллельно жители района убирали территорию кладбища: вырезали сухостой, расчищали от прошлогодней травы, приводили в порядок могилы. Только 30 человек работали на самом кладбище", — поделилась инициатор создания историко-культурного заповедника "Бухарско-татарская слобода Янавыл" Альмира Гумерова.

Она хотела бы, чтобы акцию "От сада к саду" поддержали в районах региона. В мае 2023 года Альмира Гумерова с единомышленниками планирует создать сад на берегу Туры в Тюмени.

"Всего в ста метрах от аквапарка такая красивая набережная. Мы бы хотели, чтобы она осталась зеленой. Планируем выпилить там несколько старых деревьев, разросшихся насаждений. Там можно разбить именные аллеи, превратить эту часть набережной в сад и сделать его точкой притяжения", — добавила Альмира Гумерова.

Также в планах на 2023 года создание еще одного стенда в наличнике наподобие того, что был презентован у дома Матиаровых 3 мая. В следующий раз конструкцию откроют у двухэтажного дома Ибрагимовых на ул. Габдуллы Тукая. Уже получено согласие владельцев. Отметим, стенд у дома Матиаровых оформлен в подлинный наличник с самого дома. Ему больше 200 лет. Наличник даже не стали закрывать краской, хотели, чтобы у прохожих создавалось впечатление, что они могут заглянуть в прошлое.

Альмира Гумерова поделилась и идеей основания аллеи старых фотографий с видами района. Немало снимков уже собрано. Их также планируют разместить в старых наличниках.

Напомним, акция по высадке зеленых насаждений стартовала в Парфеново несколько лет назад. Первые пять деревьев появились у школы №9, когда там открывали стенды по истории района. Второй сад был создан в 2021 году. Он получил название "Сиреневый сад". Больше 50 кустов сирени высадили по контуру Соборной мечети.

"Исторически при бухарцах на этой территории стояла старинная мечеть, которая была окружена сиреневым садом. Во время строительства соборной мечети кусты вырезали. Мы решили восстановить сад и уже тогда решили, что следующий сад назовем "Садом памяти". Большая ценность проекта по созданию историко-культурного заповедника — даже не в воссоздании истории, установке стендов и сохранении материального наследия бухарцев. Самое главное, что это будоражит умы и сердца людей, которые вовлечены в это дело. Мы объединили больше 500 человек. Проводим дни района, каждый месяц организуем мастер-классы для детей, раз в году сажаем сад. Когда люди приходят по велению сердца, выражают желание стать частью большой созидательной работы — это самая большая ценность", — заключила Альмира Гумерова.

Инна Пахомова