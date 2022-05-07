Около 30 нуждающихся в хозяевах кошек и собак привезли волонтеры в ТРЦ "Фаворит" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

27 кошек и собак привезли волонтеры фонда помощи бездомным животным "Потеряшки" на акцию в ТРЦ "Фаворит" 7 мая. Площадка проработает до 18 часов.

"Сегодня у нас необычайно много животных. Это и взрослые собаки, и щенки, и кошки. Можно сказать, что акция удачная. Приходили люди и интересовались потенциальными питомцами. Есть отклики и по кошкам и по собакам. Мы стараемся не отдавать животных прямо на акции, даем людям время подумать. Мы готовы передать кошку или собаку после беседы с куратором", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" волонтер благотворительного фонда помощи бездомным животным "Потеряшки" Екатерина Криволапова.

Все животные передаются по договору. При заключении необходимо иметь паспорт. Как правило, некоторое время куратор поддерживает связь с новым владельцем. Нередко хозяева собак и кошек из фонда "Потеряшки" присылают фотографии, видео и истории о том, как сейчас живут четвероногие. В сообществе ВКонтакте появилась даже специальная рубрика для таких рассказов.

Волонтеры привезли на акцию в торговый центр животных, на которых они хотели бы обратить особое внимание горожан. Так, можно увидеть собаку по кличке Чародейка, которой предположительно не менее восьми лет.

"Она уже пожилая. Многие обращают внимание на ее шрам, который практически скрыт шерстью. Она попала к нам с огромной раной, но теперь здорова. Единственная особенность, которая отталкивает людей, – это ее возраст. Собака спокойная, ладит и со взрослыми, и с детьми. Она очень нуждается в хозяине. Хотим, чтобы она скорее нашла дом", – добавила Екатерина Криволапова.

По ее словам, не стоит боятся заводить возрастных животных. В каждом возрасте есть свои особенности. Когда человек заводит щенка, нужно быть готовым к тому, что это может быть невоспитанное животное, которым надо заниматься как с ребенком. В то же время есть плюсы – можно полностью подстроить его под себя, под привычный режим дня. У взрослых собак тоже есть свои плюсы. Например, они могут без проблем контактировать с другими животными, не возникает проблем с подбором корма, так как питание уже налажено.

Акцию в ТРЦ "Фаворит" волонтеры проводят в 2022 году уже второй раз. Посетители могут получить консультации по уходу за животными, узнать подробнее о стерилизации и чипировании. Также здесь можно приобрести сувениры, наклейки, календари за пожертвование. Вырученные от продажи деньги пойдут на лечение и питание животных, которые находятся в ожидании хозяев.

Инна Пахомова