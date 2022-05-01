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Пешеходный мост через Туру планируют построить в районе улиц Пристанская и Газовиков в Тюмени

Экономика, 08:57 11 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Пешеходный мост через Туру планируется построить в районе улиц Пристанская и Газовиков в Тюмени. Концепция его строительства разрабатывается.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель управы Центрального административного округа Тюмени Артём Павлюченко.

"В ближайшее время мы вынесем концепцию на обсуждение в координационный совет по выработке единой земельной, градостроительной политики и вопросам архитектурной деятельности в Тюмени. После того, как будет выделены необходимые денежные средства, начнется разработка проектной документации. Необходимость пешеходного моста есть в связи с развитием Речпорта", - отметил глава управы.

Благоустройство Царской пристани, ул. Гаспаровской включены в мастер-план развития территории. Участие в его реализации принимают инвесторы, предприниматели.

"Территория Речпорта уникальная, здесь сохранились объекты промышленной архитектуры, первая электростанция. По итогам реализации мастер-плана развития территории будут сохранены такие памятники как Гаспаровская 27, 29", - сказала Артём Павлюченко.

Анжела Лебедева

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# благоустройство , пешеходный мост , река Тура , строительство мостов

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