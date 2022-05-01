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Соревнования по воркауту пройдут на фестивале "Тюмень сильная"

Общество, 09:08 11 мая 2022

из сообщества "Street workout | Воркаут | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Street workout | Воркаут | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Соревнования по воркауту проведут атлеты на фестивале "Тюмень сильная", который откроется на территории Выставочного зала 21 мая в 12 часов.

"Мероприятие масштабное, можно будет прийти посмотреть, поучаствовать в состязаниях, розыгрышах. Будем ждать любителей воркаута и других видов спорта", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" лидер движения Street workout Тюменской области Сергей Мехнин.

На фестивале представят разные виды спорта, пригласят звезд фитнеса, пауэрлифтинга и силового экстрима. Желающие могут выполнить нормативы ГТО.

Вход на фестиваль будет свободным. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова

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# воркаут , соревнования

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