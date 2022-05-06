Жители Тюменской области оформили 7 тысяч кредитных договоров за три месяца

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Жители Тюменской области оформили 7 тыс. кредитных договоров на 20 млрд рублей за январь-март 2022 г. По информации регионального отделения Центрального банка РФ, наибольший прирост объема выдачи ипотеки отмечен в Тюменской области – 23%, на Ямале – 14%, в Югре – 7%.

По данным ДОМ.РФ, из общей суммы выданных кредитов почти четверть или 13,4 млрд рублей жители региона получили по льготным госпрограммам под низкий процент.

В настоящее время действует несколько госпрограмм для приобретения жилья в кредит: льготная ипотека на новостройки под 9% годовых, "Семейная ипотека" для семей с детьми по ставке до 6% годовых, "Сельская ипотека" для покупки жилья в сельской местности под 3% годовых, также программы для военнослужащих, поддержки молодых и многодетных семей. Они различаются условиями: ставками, размером первоначального взноса, максимальной суммой кредита, требованиями к составу семьи и другое.

Льготная ипотека, по словам руководителя отделения Банка России по Тюменской области Елены Никитиной, останется главным фактором поддержки рынка кредитования в ближайшее время.

"Теперь ее можно сочетать с банковскими кредитными программами, - отметила она. - С 1 мая увеличен максимальный размер льготной ипотеки на новостройки, в нашем регионе – до 15 миллионов рублей, при этом 6 миллионов рублей можно оформить по льготной ставке до 9 процентов годовых, а остальную сумму – по условиям, предложенным банком".

Несмотря на изменение денежно-кредитных условий, средняя ставка по ИЖК в регионе выросла незначительно: в марте она составила в Тюменской области 7,5% годовых, в Югре – 8,3%, на Ямале – 8,8%, в целом по России – 8%. Это объясняется тем, что в марте большая часть кредитов оформлялась по ранее одобренным заявкам.