Тобольские хирурги работают на новом высокочастотном электрохирургическом аппарате

| Фото: пресс-служба областной больницы № 3 | Фото: пресс-служба областной больницы № 3

Тобольские хирурги работают на новом высокочастотном электрохирургическом аппарате (ЭХВЧ), который поступил в поликлинику в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Прибор, сообщает пресс-служба областной больницы № 3, предназначен для рассечения или склеивания мягких тканей контактным и бесконтактным способом током высокой частоты в условиях операционной.

По словам заведующей хирургическим отделением больницы Светланы Стрижень, главное достоинство такой техники - практически бескровное и более безопасное в отношении риска инфицирования рассечение тканей.

"При оперативном вмешательстве с использованием высокочастотного электрохирургического оборудования уменьшается продолжительность реабилитационного периода и упрощается выполнение самой процедуры", – рассказала она.

Оборудование отечественного производства, поступившее в областную больницу Тобольска, имеет микропроцессорное управление, оснащено датчиками контроля работы, функцией самотестирования и контроля аварийных ситуаций. Тобольские хирурги отмечают, что аппарат имеет широкий выбор пользовательских настроек, программ и не уступает зарубежным аналогам.

Электрохирургические установки имеют широкое распространение и используются в абдоминальной хирургии, пластической хирургии, гинекологии, лапароскопии, артроскопии, проктологии, эндоскопии и т.д.