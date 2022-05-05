50 резидентов промплощадки ДСК 500 получат поддержку в развитии кооперации

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 50 компаний станут резидентами промышленной площадки ДСК 500 после ввода ее в эксплуатацию, к 2027 году. Все они могут рассчитывать на поддержку по развитию кооперационных цепочек.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил заместитель генерального директора Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Александр Васильев.

Укрепление позиций и создание новых кооперационных цепочек - основные приоритеты развития ДСК 500 и индустриальных парков Тюменской области.

"На сегодня индустриальный парк "Боровский" заполнен на 100 процентов. В нем развиваются 12 компаний. В "Богандинском" до 2027 года будет 32 новых производства, восемь уже находятся в процессе. Всем компаниям АИР оказывает помощь во взаимодействии: заказчик-поставщик. Мы собираем пожелания, заказы от наших резидентов, контрагентов АИР и иных контрагентов и передаем их поставщикам", - рассказал Александр.

Ключевая отрасль для тюменского региона - нефтегазовая. И в этом направлении специалисты Агентства инфраструктурного развития Тюменской области тесно сотрудничают с региональным Нефтегазовым кластером.

По словам Александра Васильева, с уходом с российского рынка ряда зарубежных игроков в нефтегазовом секторе освобождаются ниши, которые могут занять тюменские предприятия.

"На площадках, находящихся под управлением АИР, еще есть свободные участки, и в агентстве есть все возможности, чтобы поддержать российский бизнес и реализовать совместные проекты", – заключил Васильев.

Добавим, над концепцией реновации промышленной площадки ДСК 500 работают 11 консорциумов. Они представят свои проекты до 3 июля. А 16 июля пройдет очная защита проектов. 1 августа станут известны имена трех победителей, которые получат денежное вознаграждение 2 млн 600 тыс. рублей.

Анжела Лебедева