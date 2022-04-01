Андрей Пантелеев: 11 консорциумов продолжат борьбу в конкурсе по реновации ДСК 500

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Технический отбор архитектурного конкурса по реновации ДСК 500 прошли 11 из 93 заявок, поступивших в Тюменскую область. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области, председатель жюри конкурса Андрей Пантелеев на пресс-конференции в пресс-центре "ТАСС-Урал" 18 апреля.

"80 российских и 13 зарубежных компаний подали заявки на участие в проекте. В ходе работы были отобраны самые сильные, а участники объединены в консорциумы. По условиям конкурса далее борьбу в конкурсе продолжат 11 консорциумов", - сказал Пантелеев.

Члены жюри отмечают большой интерес к конкурсу. Регион является ключевым с точки зрения логистики, науки, промышленности. Играет стратегическую роль для топливно-энергетического комплекса.

"Наш нефтегазовый кластер объединяет множество компаний со всей страны, многие из которых связывают свое будущее с развитием площадки ДСК 500, где соединятся наука, промышленность, креативные пространства. Это новая точка роста, которая даст как минимум 1 процент внутреннего регионального продукта. Резидентами промышленного кластера станут более 50 компаний. Здесь будет создано около 2 тысяч рабочих мест", - говорит председатель конкурсного жюри.

Команды, которые прошли технический отбор, теперь разработают проекты. Они получат книгу конкурса с техническим заданием. Архитектурные концепции должны быть готовы до 3 июля. Далее представленные работы оценят эксперты, 16 июля в Тюмени на площадке ДСК 500 пройдет очная защита проектов. А уже 1 августа станут известны имена трех победителей, которые получат денежное вознаграждение 2 млн 600 тыс. рублей.

Оксана Корнеенкова