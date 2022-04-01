Двое учащихся ФМШ стали победителями всероссийской олимпиады по экономике

| Фото: Физико-математическая школа | Фото: Физико-математическая школа

Двое учащихся физико-математической школы Тюменской области стали победителями финала всероссийской олимпиады по экономике, которая прошла в Москве с 10 по 15 апреля. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы Владимир Неустроев.

Победителями стали восьмиклассник Александр Штайн, десятиклассник Данила Заблов. Трое ребят получили призовые места: девятиклассница Варвара Голубовская, десятиклассники Евгения Рейтблат и Тимофей Мингалев. Отметим, что Тимофей в прошлом году также был призером в олимпиаде по экономике, а в этом году занял призовое место в олимпиаде по физике. Юные тюменцы получили право поступить на профильное направление в любой вуз страны без вступительных испытаний.

По словам Владимира Неустроева, впереди у 12 учащихся ФМШ всероссийская олимпиада по математике. До конца апреля тюменцы также покажут свои знания по биологии и технологии.

Добавим, учащиеся ФМШ являются победителями и призерами в олимпиадах по французскому, химии, астрономии, информатике, физике.

Юлия Карандашева