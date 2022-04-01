На "Российской студвесне" от Тюменской области выступят обладатели восемнадцати Гран-при регионального фестиваля

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

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Восемнадцать Гран-при получили участники ХХVII фестиваля "Студенческая весна" в Тюменской области. Гала-концерт, на котором назвали имена тех, кто представит регион на "Всероссийской студвесне", состоялся в ДК "Нефтяник" 17 апреля.

В некоторых номинациях отобрали по два победителя — в категориях "А" и "Б". Всего в студвесне в Тюменской области приняли участие 2 тыс. человек.

Участников в концертном зале ДК "Нефтяник" поприветствовал директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский. "Правительство Тюменской области понимает, что студенческое творчество - это очень серьезно. В творческом процессе студент учиться тем вещам, которым он никогда не научиться, сидя за партой. Речь идет о "мягких навыках", умении работать в команде, преодолевать трудности. Именно благодаря "Студенческой весне" появляется сообщество тюменских студентов. В университетах классная жизнь. Правительству региона важно, чтобы вы чувствовали себя тюменскими студентами. Студвесна — это один из плавильных котлов, где эта общность рождается", — сказал он.

Ректорам университетов и колледжей-участников фестиваля "Студенческая весна-2022" вручили благодарственные письма, наградили участников в разных номинациях и провели показ лучших номеров. Чтобы объединить поколения творческих людей региона, в 2022 году организаторы фестиваля взяли за референс для статуэтки обладателя Гран-при рисунки детей выпускников студвесны, за которые голосовали интернет-пользователи.

Две недели, с 4 по 17 апреля, студенты выступали на кастингах, финальных шоу по направлениям, защищали свои проекты. Их творчество оценивали по шести концертным направлениям: музыкальное, театральное, танцевальное, оригинальный жанр, мода, концертные программы и шести неконцертным: медиа, видео, интеллектуальные игры, хакатон, турнир по конструированию машин Голдберга, арт.

Победители отправятся на Всероссийскую "Студенческую весну" для вузов, которая стартует в Самаре 18 мая, и в Челябинск 3 июня для средних профессиональных образовательных организаций.

Впервые в Тюмени студвесна прошла в мае 1994 года. С 1998 года делегация Тюменской области принимает участие в "Российской студенческой весне" и регулярно попадает в тройку сильнейших по сумме призовых мест.

С результатами можно ознакомиться по ссылке.

Инна Пахомова