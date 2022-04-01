В Тюменской области численность занятого населения в 2021 году восстановлена на 100%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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На 100% восстановлена численность занятого населения, а это 19 тыс. человек, в Тюменской области в 2021 году. В результате в регионе число зарегистрированных безработных снизилось с 20 до 4 тыс. человек.

Об этом заявил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров на заседании областной межведомственной комиссии по противодействию теневой занятости и легализации трудовых отношений.

Кроме того, отметил Александр Сидоров, за 2021 год в Тюменской области легализована заработная плата 11 тыс. 598 граждан и индивидуальных предпринимателей.

По словам начальника отдела организации персонифицированного учета отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области Галины Анкудиновой, в Тюменской области в 2021 году более 104 тыс. работников выбрали электронный формат ведения трудовой книжки.