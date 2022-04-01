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Монолитный каркас нового здания ТюмГУ возведут в 2022 году

Экономика, 12:06 18 апреля 2022

ИА "Тюменская линия"

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Работы по устройству монолитного каркаса нового здания ТюмГУ по ул. Семакова завершат в 2022 г. На объекте выполняются работы по устройству ограждений котлована со стороны ул. Тургенева. Ограждения по улицам Семакова и Володарского уже установлены.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в АО "Мостострой-11".

Контракт на строительство нового корпуса Тюменского государственного университета на месте снесенного выиграла компания "Мостострой-11".

ИА "Тюменская линия"

Рабочие заняты ограждением котлована для свай. Со стороны ул. Володарского выставлены ограждения на площади более 1 тыс. 800 кубометров. Идет устройство свай под фундаментную плиту, уже выполнено 2 тыс. 748 кубометров.

ИА "Тюменская линия"

Напомним, корпус ТюмГУ на ул. Семакова снесли осенью 2021 года. Зданию было 57 лет, они признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.

На строительство нового корпуса ТюмГУ направлено 3,5 млрд рублей. Общая площадь корпуса составит 33 тыс. кв. метров. Помимо современных аудиторий, у студентов и преподавателей будут отдельные компьютерные и лингафонные кабинеты, столовая, актовый зал на 600 человек, подземный паркинг.

Первые два года в новом здании будут учиться все поступающие в ТюмГУ первокурсники. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2024 году.

Анжела Лебедева

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# Мостострой 11 , строительство , ТюмГУ

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