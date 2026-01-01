От тюменцев ждут заявки на Общероссийский конкурс песенной поэзии им. Н. Н. Добронравова

Сбор заявок на Общероссийский конкурс песенной поэзии им. Н. Н. Добронравова Знание.Авторы идет на официальной странице конкурса, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание" по УФО.

Принять участие могут авторы стихотворных произведений, а также коллективы авторов. Всего представлено восемь тематических направлений на выбор: "О защитниках Отечества", "О Родине", "О дружбе", "Для детей", "Любовная лирика", "О семье", "Труд, призвание, выбор жизненного пути" и "Открытая тема". Победители смогут создать на свой поэтический текст музыкальное произведение, которое будет написано известным российским композитором, а также принять участие в гала-концерте ко дню рождения Н. Н. Добронравова в ноябре 2026 года, который пройдет в Национальном центре "Россия".

"Для нас большая честь, что появилась возможность пополнить копилку проектов Общества "Знание" такой важной, прекрасной инициативой. Все граждане, кто достиг 14 лет, могут подать до трех произведений в разные направления. Произведения должны быть обязательно на русском языке, объем не должен превышать 24 строки и, естественно, произведение должно быть оригинальным", — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

В состав экспертного жюри вошли главный советник управления президента РФ по общественным проектам Петр Корягин, композитор, аранжировщик, саксофонист, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Владимир Пресняков, композитор, продюсер Игорь Матвиенко, композитор, народный артист РФ Олег Иванов и другие деятели культуры и искусств.