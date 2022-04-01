Количество безработных в Тюменской области меньше в три раза, чем в 2021 году
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4 тыс. 296 безработных зарегистрировались в органах службы занятости Тюменской области с начала 2022 года на 15 апреля. Что в три раза меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сказал директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров в прямом эфире на официальном канале "Тюменская область" во ВКонтакте.
В 2019 году безработных за это же время было примерно на тысячу человек больше. При этом в региональной базе заявлено 24 тыс. 200 вакансий.
Юлия Карандашева