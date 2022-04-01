Паводок в Тюменской области пройдет по благоприятному сценарию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Андрей Пантелеев: 11 консорциумов продолжат борьбу в конкурсе по реновации ДСК 500

Паводок в Тюменской области пройдет по благоприятному сценарию. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

"Обстановка с паводком в Тюменской области развивается в соответствии с ранее опубликованным прогнозом. Высокие уровни воды маловероятны, они будут на уровне средних многолетних значений и ниже. На сегодняшний день на Туре по гидропосту Тюмени уровень воды составляет 128 сантиметров. За последние сутки он поднялся на 40 сантиметров. Критическим является уровень более 8,5 метров, но до него еще далеко", — добавил Андрей Михнович.

Он добавил, что на реках юга региона активно идут ледоходы. Уровни воды находятся на минимальных значениях за последние 20 лет. Андрей Михнович заверил, что необходимые организационные и практические решения для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и негативных последствий приняты.

Инна Пахомова