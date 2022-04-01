В Тюменской области действуют меры поддержки для сокращенных сотрудников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Вдоль старинного мусульманского кладбища в Тюмени высадят "Сад памяти"

Сотрудники, которые попали под сокращение, могут воспользоваться рядом гарантий и компенсаций в Тюменской области, рассказал директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров в прямом эфире на официальном канале "Тюменская область" во ВКонтакте .

Он отметил, что в Тюменской области реализуют две главные меры поддержки. Первая предусматривает компенсацию части затрат работодателя на создание временных рабочих мест. Если деятельность предприятия остановилась, оно может перевести своих сотрудников на другие виды работ на том же предприятии. За счет средств федерального и регионального бюджета работодателям в течение трех месяцев компенсируют затраты в размере одного минимального размера оплаты труда.

Вторая мера поддержки - переобучение. В этом случае работодателю предоставляют субсидию в размере до 60 тыс. рублей на обучение одного работника новым навыкам, либо работе на новом оборудовании.

Также сокращенные работники могут обратиться в центры занятости, где получат весь комплекс услуг: поиск подходящей работы, услуги по социальной адаптации, обучение новой профессии, профессиональная переподготовка, повышение квалификации, оказание помощи в открытии собственного дела.

Юлия Карандашева