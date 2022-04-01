Вдоль старинного мусульманского кладбища в Тюмени высадят "Сад памяти"

| Фото: группа "Янавыл — бухарский район Тюмени" ВКонтакте | Фото: группа "Янавыл — бухарский район Тюмени" ВКонтакте

Акция "Сад памяти" пройдет в районе старинного мусульманского Янауловского кладбища в Тюмени 3 мая в 10 часов. Неравнодушные местные жители высадят вечнозеленые деревья вдоль забора некрополя с 400-летней историей, сообщила ИА "Тюменская линия" инициатор создания историко-культурного заповедника "Бухарско-татарская слобода Янавыл" Альмира Сажина.

"Уже третий год мы создаем историко-культурный заповедник "Бухарско-татарская слобода Янавыл", занимаемся историей нашего района. Ему в этом году, согласно первому архивному упоминанию о наделе землей, исполняется 385 лет. Это были старинные юрты, основанные богатыми бухарцами", — рассказала об истории места Альмира Сажина, бухарка в девятом поколении.

В планах у горожан — высадить вдоль Янауловского кладбища, где покоятся основатели старинной деревни, около 30—40 деревьев: сосны, кедры, лиственницы, туи. Присоединиться к посадке приглашают всех желающих.

"Еще одно большое действо у нас намечено с духовным управлением мусульман Тюменской области — уборка Янауловского кладбища. Это будут делать мужчины. Может быть, после расчистки мы найдем старинные могилы. К сожалению, многие потомки не смотрят за захоронениями либо присматривать уже некому. И в следующем году мы за этими могилами будем ухаживать", — отметила Альмира Сажина.

Также в программе мероприятия — открытие стенда возле 200-летнего дома Матиаровых, принадлежащего потомкам основателей Матиаровских юрт. Дом расположен по ул. Мусы Джалиля, 7, он до сих пор жилой, сейчас там проживает Магинурия Мадиарова. Информация об истории дома на стенде будет обрамлена наличником, которому больше 100 лет.

Акция "Сад памяти" проходит не впервые. В прошлом году жители района высадили деревья вокруг соборной мечети и открыли там стенд, посвященный истории ислама. Мероприятие приурочили к окончанию месяца Рамадан. Тогда организаторы решили, что будут делать благие дела каждый год.

"Это мероприятие — гражданская инициатива, и что самое интересное — на высадку деревьев приходят не только жители, но и друзья нашего района — представители общественных организаций, журналисты, историки, краеведы, народные мастера. Ценность "Сада памяти" в том, что это признание в любви нашим предкам, тем, кто живет сейчас, нашим соседям, нашему району, в конце концов, нашей большой стране. Потому что для меня слово любить — это глагол, любить — значит делать. Любовь надо показывать. Мне кажется, посаженный сад — это проявление любви к месту, где ты живешь", — поделилась Альмира Сажина.

Подробнее о мероприятии можно узнать в группе "Янавыл — бухарский район Тюмени" ВКонтакте. Участникам нужно иметь садовые перчатки, лопаты, если есть возможность — принести рассаду. Если такой возможности нет, можно просто присоединиться к работе.

По словам Альмиры Сажиной, уже есть планы по проведению "Сада памяти" в следующем году. Мероприятие пройдет на берегу реки Туры, в 100 метрах от аквапарка "ЛетоЛето". Место расчистят от ивы, и потомки каждого рода — Хусаиновых, Матиаровых, Гумеровых, Усмановых и других — высадят здесь благородные деревья.

Влада Нерадовская