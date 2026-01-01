Тюменцам рассказали, как провести новогодние каникулы с пользой для тела и разума

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Серию из четырех видео, предназначенных для молодых профессионалов Уральского федерального округа, представила тюменская медиакоманда. Проект призван предложить альтернативный, осознанный сценарий проведения новогодних праздников, направленный на восстановление ресурсов, формирование здоровых привычек и заботу о ментальном здоровье. Найти и посмотреть видео можно в сообществе "Форум “УТРО”" во ВКонтакте, сообщает "МегаТюмень".

Открывает серию ролик "Эмоциональный детокс: инструкция по перезагрузке". В нем психолог-психотерапевт Эллина Критевич рассказывает о техниках, которые помогают восстановить ментальное равновесие после предпраздничной суеты. Она разбирает типичные стрессовые сценарии, раскрывает маркеры психоэмоционального напряжения и предлагает практические инструменты для саморегуляции. Также предлагает стратегии по формированию привычек для повышения стрессоустойчивости в новом году.

Позаботиться в холода о физическом состоянии поможет следующее видео — "Как поддержать иммунитет зимой". В нем невролог, специалист медицинского центра "Церебро" Екатерина Чернова проводит научный анализ популярных мифов об усилении защитных функций организма. Эксперт отделяет действительно эффективные методы поддержания здоровья от распространенных заблуждений. Она рассказывает о наиболее действенных привычках для укрепления иммунитета и дает рекомендации по их легкому внедрению в повседневную жизнь. Отдельное внимание уделяет ключевым аспектам образа жизни, напрямую влияющим на иммунную защиту.

То, какую роль в самочувствии играет питание особенно после праздничных застолий, продемонстрирует третий ролик "Зимний рацион: советы по питанию". Персональный тренер, нутрициолог Дарья Писаревская даст рекомендации по составлению рациона питания, который поможет вернуть ощущение легкости и наладить пищеварение после праздников. Кроме того, эксперт поделится практическими советами по адаптации рациона к особенностям зимнего сезона для поддержания здоровья и высокой работоспособности.

Завершает серию видеоурок "Зарядка на праздниках для всех", в котором представлен комплекс физических упражнений от персонального тренера Дарьи Сухановой. Короткая тренировка разработана для плавного восстановления физического тонуса и работоспособности после продолжительных каникул. Комплекс подойдет для человека с любым уровнем подготовки без риска получить травму.

Инна Пахомова