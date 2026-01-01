В тобольском музее запустили интеллектуальную игру "Лит.дебаты"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Первые пробные запуски новой интеллектуальной игры "Лит. дебаты" провели в тобольском Музее уникальных и редких изданий.

Как отмечают в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике, это живой диалог с литературой. Участники делятся на две команды. "Критики" ищут недостатки и слабые и спорные места литературного произведения, а "любители литературы" выводят на свет все его достоинства и ценность. Игра состоит из трех раундов, в течение которых участники учатся принимать участие в дебатах, аргументировать, задавать глубокие вопросы, а также могут блеснуть знанием текста.

Как сообщили в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике, в пробные дни авторы игры отметили азарт настоящего интеллектуального поединка, где нет готовых ответов, а есть только сила убеждения. Знакомые с детства произведения открылись для участников с совершенно новой, подчас парадоксальной стороны.

Сейчас сотрудники музея дорабатывают формат, шлифуют самые удачные темы и готовятся представить "Лит. дебаты" широкой публике.

Инновационные методы работы – прекрасная характеристика музея-заповедника, которому в 2025 году исполнилось 155 лет. На днях в Тобольский кремль прибыл необычный подарок от компании ООО "Югор-Урал" – чугунная скамья с накладной доской, посвященной этой юбилейной дате.