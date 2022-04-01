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Мобильный медцентр приедет к жителям  труднодоступных районов области в мае

Общество, 08:15 19 апреля 2022

департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

Медпомощь узкопрофильных специалистов получат жители труднодоступных и отдаленных территорий Тюменской области. "Мобильный медицинский центр" на базе многопрофильного консультативно-диагностического центра начнет работу в начале мая, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Выездная бригада из узких специалистов будет выезжать в Исетский, Нижнетавдинский, Ярковский районы области для диагностических исследований и консультативных осмотров. Специалисты также будут вести отбор пациентов на оперативное лечение, госпитализацию, проведение дополнительных обследований.

В настоящее время ведется подготовительная работа: сформирована дорожная карта "Мобильного медицинского центра", утверждены список врачей-специалистов, необходимых для выездной формы работы, и перечень диагностических исследований.

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# мобильный медпункт

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