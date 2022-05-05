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Предприниматели Тюменской области экспортируют товары в Армению, Казахстан, Узбекистан и Китай почти на 3 млн долларов

Экономика, 13:58 05 мая 2022

vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Контракты на 2,87 млн долларов заключили предприятия малого и среднего бизнеса Тюменской области с начала 2022 г. В Армению, Казахстан, Узбекистан и Китай из региона отправят электроды, системы автономной канализации, деревянную и железную мебель, пиломатериалы и другое, сообщает инвестагентство Тюменской области.

Итоги работы региональных центров поддержки экспорта за первый квартал 2022 года подвели на Всероссийской конференции инфраструктуры развития экспорта в Челябинске.

"Уникальный формат мероприятия позволил собраться всем вместе, обменяться опытом, увидеть лучшие практики, обсудить совместные эффективные пути решения по совершенствованию услуг центров поддержки экспорта. Такая синергия помогает создавать единую систему и наиболее качественно выстраивать работу с экспортерами в регионах. Важно, что Российский экспортный центр, получая от регионов обратную связь о необходимых мерах для поддержки бизнеса, слышит и поддерживает нас", – говорит руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Салтанат Сибанбаева.

vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Отметим, что Тюменская область по результатам тестирования на знание нормативно-правовой базы и выступления в формате TED вошла в Топ-10 лучших регионов РФ.

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# инвестиции , товары , центр поддержки экспорта Тюменской области , экспорт

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