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В Тюменском районе построят более 20 км тротуаров в 2022 году

Экономика, 10:38 05 мая 2022

Телеграм-канал главы Тюменского муниципального района | Фото: Телеграм-канал главы Тюменского муниципального района

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Обустройство тротуаров запланировано в Переваловском, Боровском, Онохинском и Каскаринском муниципалитетах в 2022 году. Об этом сообщает глава Тюменского муниципального района Светлана Иванова.

В первую очередь тротуары появятся на улицах, ведущих к социальным объектам. Сейчас в с. Борки строители прокладывают дорогу для пешеходов по ул. Центральной, которая идет к школе.

Также глава отметила, что продолжается и строительство дорог в деревнях Якуши и Падерина, а в селе Горьковка – сразу на четырех улицах. На площадках индивидуального жилого строительства в д. Решетникова, п. Новотарманский и п. Винзили, где расположен микрорайон Южный, работы скоро начнутся.

"Объемы строительства большие, дорожники настроены сдать объекты в срок", – добавила Светлана Иванова.

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# муниципалитеты , ремонт дороги , тротуары

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