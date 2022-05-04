Тюменский университет открыл регистрацию на третий Открытый генетический турнир

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

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Заявки на участие в третьем Открытом генетическом турнире принимает Тюменский государственный медицинский университет до 13 мая. Участниками могут стать школьные и студенческие команды по пять человек, сообщил корреспонденту "Тюменской линии" организатор соревнования Денис Трушников.

"У нас традиционно играют дети из Тюменской области, влюбленные в генетику. В формате игры в пенальти мы приготовили для них 16 задач, которые распределены по уровням сложности. Есть и простые задания, которые попадутся выпускникам в ЕГЭ. Как минимум пять наших задач за полтора часа турнира участник точно решит. Еще главное, чтобы капитан команды правильно распределил внутри своей сборной задачи по силам игроков", – рассказал доцент кафедры биологии ТюмГМУ, руководитель биологический программы регионального центра "Новое поколение" в Тюменской области, организатор турнира Денис Трушников.

Представитель вуза добавил, что для участия приглашают школьников 9-11 классов и студенты 1-2 курсов. Состязания будут разделены на четыре раздела: генетика растений, животных и человека, а также проблемы современной генетики. Турнир приурочили к 150-летию со дня рождения русского ботаника-физиолога и биохимика растений Михаила Цвета. А состоится он 14 мая в 10 часов по адресу: ул. Одесская, 54.

Победителей и призеров в своих категориях наградят дипломами соответствующих степеней.

Зарегистрироваться в турнире можно на сайте ТюмГМУ.

Виктория Макарова