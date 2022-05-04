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Оптический интернет пришел в отдаленные населенные пункты Тобольского района

Общество, 17:08 04 мая 2022

Ростелеком | Фото: Ростелеком

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Еще в двух малых населенных пунктах Тобольского района появился оптический интернет, сообщает "Ростелеком". Строительство сетей по технологии "оптика в квартиру" завершилось в д. Тоболтуры и с. Дегтярево.

Специалисты компании проложили более пяти километров волоконно-оптического кабеля и смонтировали необходимое оборудование. Благодаря этому 104 домохозяйствам стали доступны высокоскоростной интернет и другие сервисы провайдера. У жителей есть возможность подключить интернет на скорости до 150 мбит/с, домашнее видеонаблюдение, а также смотреть тысячи фильмов и сериалов в видеосервисе Wink.

"Это небольшие населенные пункты примерно в 50 километрах от административного центра. Надежная связь здесь важна и для молодежи, и для старшего поколения. Цифровые сервисы помогают нам как в жизни, так и в работе. Можно дистанционно получать государственные и муниципальные услуги, учиться, совершать покупки, в общем, быть на связи", - считает глава района Леонид Митрюшкин.

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# Интернет , Ростелеком , Тобольский район

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