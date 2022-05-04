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В Тюменской области за два года выдали более 23 тысяч сертификатов на маткапитал

Экономика, 17:41 04 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 23 тысяч сертификатов на материнский капитал на первого и второго ребенка выдано в Тюменской области за последние два года.

Об этом сообщил заместитель управляющего Отделением ПФР по Тюменской области Виталий Левенков.

"С 15 апреля 2020 года Пенсионный фонд оформляет материнский капитал в проактивном режиме без обращения со стороны родителей. Специалисты оформляют сертификаты в электронном виде и направляют в личный кабинет родителя на сайте ПФР и на портале госуслуг. После этого через личный кабинет можно подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток", - пояснил он.

Виталий Левенков добавил, что семья может распорядиться материнским капиталом сразу после рождения ребенка, не обращаясь в территориальный офис за сертификатом.

Он также напомнил, что с 2021 года получить материнский капитал и направить его на выбранные цели стало быстрее. Срок оформления средств сократился до пяти рабочих дней, срок распоряжения капиталом – до 10 рабочих дней.

С 1 февраля 2022 года размер материнского капитал на первого ребенка увеличился до 524 тыс. 527 рублей, на второго и последующих – до 693 тыс. 144 рублей. Семья может направить эти средства на образование, улучшение жилищных условий, на формирование накопительной части пенсии матери, на ежемесячную выплату, а также на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Любовь Голышева

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# Виталий Левенков , материнский капитал , Пенсионный фонд

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