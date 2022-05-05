В Тюменской области заключено 24 тысячи договоров участия в долевом строительстве с начала 2022 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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24 тыс. договоров участия в долевом строительстве на 87 млрд рублей заключено в Тюменской области с начала 2022 г. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Возведением 167 проектов жилищного строительства с привлечением средств дольщиков занимаются 62 застройщика. Общая площадь жилых помещений - 2,26 млн кв. м.

Строительство 90% от жилых площадей идет с привлечением проектного банковского финансирования и использованием счетов эскроу.

Отметим, что ежемесячно в Тюменской области заключается 1 тыс. 300 - 1 тыс. 500 сделок по продаже квартир в новостройках.

На 1 апреля объем предложений на первичном рынке жилья составил 15 тыс. 600 квартир. Это на 61% больше, чем на 1 января 2021 года (9700 квартир).

С апреля 2020 года выдано 29 тыс. 669 льготных кредитов на 79,9 млрд рублей, в том числе в 2020 году - 11 тыс. 725 кредитов на 30,8 млрд рублей, в 2021 году - 13 тыс. 313 займов на 37,2 млрд рублей.

119 молодых семей и 139 работников бюджетной сферы воспользовались льготной ипотекой за счет областных средств в 2021 году.