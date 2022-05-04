Новый водопровод запустили в Тобольском районе

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

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Два с половиной километра труб соединили инженерные сети пос. Прииртышский Тобольского района с водозабором "Жуковский". Новый водопровод запустили 4 мая, сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.

"Давняя проблема с питьевой водой в Прииртышском решена благодаря поддержке правительства региона. Это долгожданный проект. Водопровод построили по поручению губернатора Тюменской области", — сказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

МУП ЖКХ Тобольского района ведет промывку водосетей. По этой причине качество воды в домах может ухудшиться, но это ненадолго, заверили специалисты. Работы продлятся пару дней. После промывки вода будет чистой.