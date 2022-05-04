В Тюменской области выбрать кружок или секцию для ребенка можно онлайн

| Фото: региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования | Фото: региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования

В Тюменской области родители могут выбрать кружок или секцию для ребенка на 2022-2023 учебный год, не выходя из дома. Услуга доступна на сайте edo.72to.ru, сообщает информационный центр регионального правительства.

В настоящее время учреждения дополнительного образования и спортивной подготовки Тюменской области предлагают 4 тыс. 642 программы по шести направлениям. Сред них – художественное, физкультурно-спортивное, техническое, естественно-научное, туристско-краеведческое и социально-гуманитарное.

Чтобы записать ребенка, необходимо авторизоваться на портале госуслуг, выбрать подходящую программу, воспользовавшись поиском по профилю, населенному пункту и возрасту ребенка, заполнить и отправить заявление.

В личном кабинете родители смогут отслеживать расписание занятий, посещаемость, результаты ребенка, формировать его портфолио.