Тюменские "УМНИКИ" получили по полмиллиона на реализацию своих проектов

| Фото: Минобрнауки РФ | Фото: Минобрнауки РФ

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Гранты по 500 тыс. рублей получили 12 победителей программы "УМНИК" фонда содействия инновациям по итогам 2021 года, сообщает Тюменский технопарк.

Победителей определили по направлениям: "Цифровые технологии", "Медицина и технологии сбережения здоровья", "Новые материалы и химические технологии" и другим. Теперь 12 молодых ученых в течение двух лет смогут на поддержке фонда проводить свои научно-исследовательские работы.

"Желаю вам, чтобы победа в программе "УМНИК" стала первым шагом на пути больших достижений. Команда Тюменского технопарка всегда готова вас поддержать в реализации инновационных идей", - сказал представитель фонда Александр Сакевич.