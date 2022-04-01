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В Тюменской области построят жилой комплекс с 7 таунхаусами и 16 частными домами

Экономика, 18:38 29 апреля 2022

институт развития ДОМ.РФ | Фото: институт развития ДОМ.РФ

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Большой жилой комплекс "Ритмы", включающий в себя семь таунхаусов, 16 индивидуальных жилых домов и многоквартирный дом, появится в Тюменской области.

Как сообщает институт развития ДОМ.РФ, для этих целей девелоперу "ЭКО-город" открыта кредитная линия более чем на 1 млрд рублей.

Благодаря финансированию банка ДОМ.РФ застройщик построят 20 тыс. кв м. Ввод в эксплуатацию таунхаусов и домов запланирован на четвертый квартал 2022 года, многоквартирного дома — на четвертый квартал 2023 года.

"Проектное финансирование в ИЖС — сравнительно новая практика. Мы хотим, чтобы все этапы реализации проекта проходили при поддержке надежного партнера", — отметила гендиректор "ЭКО-город" Юлия Суюшова.

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