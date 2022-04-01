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Супругов Чупроновых поздравили с золотой свадьбой в тюменском ЗАГСе

Общество, 14:15 29 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Семейную пару Владимира и Надежду Чупроновых поздравили с 50-летней датой совместной жизни в тюменском ЗАГСе 29 апреля. Им вручили памятную медаль и поздравительное письмо от губернатора Тюменской области Александра Моора.

Супружеская пара вновь обменялась кольцами, исполнила свадебный танец. Их поздравили с юбилейной датой семья и друзья.

Владимир учился в Екатеринбурге. Во время студенческих каникул он познакомился с Надеждой в Ханты-Мансийске в доме культуры на Новый год. После вуза он ушел в армию, откуда отправил письмо возлюбленной. "Одно письмо было. Оно и решило нашу судьбу", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" Надежда.

Пара поженилась 31 марта 1972 года. Они уже 50 лет живут в согласии и гармонии. Главной составляющей счастливой семейной жизни они считают общую цель. "Если есть стремления и мечты, тогда все будет постепенно наращиваться. В первую очередь - это дети. Чтобы они выросли счастливыми людьми, которые приносят пользу не только себе, но и обществу, своей стране", - сказала Надежда.

Также секретом счастливой жизни для юбиляров стало общее дело: строительство дома, ремонт, воспитание детей. Это их объединяет до сих пор. По словам супругов, их всю жизнь сопровождает песня "Случайность" в исполнении Анны Герман.

Отметим, у Владимира и Надежды две дочери, два внука и внучка.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Юлия Карандашева

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# ЗАГС , золотая свадьба , юбилей

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