На набережной в Тюмени "разбудили" 35-метровый фонтан
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Расконсервацию фонтана "Каскад" на набережной Туры провели специалисты "Тюменьгормост", сообщает администрация города.
"Каскад" - это несколько крупных ступеней и большой уступ, с которого падает вода. Высота фонтана – 15 м, протяженность – около 35 м.
В ходе работ было настроено насосное оборудование, заменены подводные светильники, большая и малая чаши очищены от известкового налета и ржавчины. Чтобы в фонтане не зацветала вода и в ней не размножались бактерии, в нее добавляют специальные реагенты. Благодаря этому вода остается прозрачной.
В "Тюменьгормост" напоминают, что пить, купаться и полоскать руки в фонтане категорически запрещено.