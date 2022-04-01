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На набережной в Тюмени "разбудили" 35-метровый фонтан

Общество, 14:38 29 апреля 2022

Сергей Пересторонин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Пересторонин, ИА "Тюменская линия"

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Расконсервацию фонтана "Каскад" на набережной Туры провели специалисты "Тюменьгормост", сообщает администрация города.

"Каскад" - это несколько крупных ступеней и большой уступ, с которого падает вода. Высота фонтана – 15 м, протяженность – около 35 м.

В ходе работ было настроено насосное оборудование, заменены подводные светильники, большая и малая чаши очищены от известкового налета и ржавчины. Чтобы в фонтане не зацветала вода и в ней не размножались бактерии, в нее добавляют специальные реагенты. Благодаря этому вода остается прозрачной.

В "Тюменьгормост" напоминают, что пить, купаться и полоскать руки в фонтане категорически запрещено.

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# набережная Туры , фонтаны

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